Calciomercato Lazio, Dragowski - Spezia più vicini: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Montagne russe, tipiche del mercato estivo. Ivan Provedel rimane l'obiettivo numero uno della Lazio anche se la trattativa vive di alti e bassi e ancora non è conclusa. Lo Spezia prima di lasciar andare in classe 1994 vuole infatti acquistare il sostituto, individuato nel profilo di Dragowski in uscita dalla Fiorentina. Tra ieri e oggi la pista sembrava essersi raffreddata mentre nelle ultime ore le parti si sarebbero avvicinate. Manca l'accordo totale che però potrebbe arrivare nelle prossime ore. Chiuso Dragowski Provedel potrà approdare nella Capitale.