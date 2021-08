Calciomercato Lazio, è fatta per Pedro: fumata bianca in arrivo, i dettagli

AGGIORNAMENTO ORE 22:00 - Pedro è sempre più vicino alla Lazio. L'intesa con il giocatore e la Roma è totale. I biancocelesti non dovranno versare nessun indenizzo per il momento ai giallorossi. Lo spagnolo aveva offerte dall'estero, ma ha messo le aquile e Sarri sopra a tutto. Rimanendo in Italia, la società di Trigoria risparmierà 3.5 milioni di tasse che avrebbe dovuto versare all'ex Chelsea per il decreto crescita. Non è chiaro se ci sarà un eventuale indennizzo legato ai risultati. La speranza è che l'iberico possa essere aggregato il prima possibile con qualche speranza anche per la trasferta di Empoli.

Pedro Rodriguez Ledesma, meglio conosciuto come Pedro, è davvero a un passo dalla Lazio. Trattativa nata qualche giorno fa su indicazione di Sarri che con lo spagnolo ha lavorato, e bene, al Chelsea, vincendo anche una Europa League. Pedro è stata una richiesta del tecnico e la società si è attivata per accontentarlo. Trattativa nata qualche giorno fa, dicevamo, ma che sta vivendo le sue battute finali in questi minuti. L'accordo con Pedro è stato trovato sulla base di un biennale da 2,5 milioni a stagione, mentre alla Roma andrà un indennizzo tra gli 1,5 e i 2 milioni di euro. Buon per Sarri che può accogliere un suo fedelissimo, la sua seconda richiesta esplicita dopo Hysaj. Pedro-Lazio è un affare praticamente fatto, fumata bianca a breve, tanto che c'è già chi sostiene che lo spagnolo possa sostenere le visite mediche entro le prossime 48 ore. Si vedrà. Sarri, però, può prepararsi a riabbracciare il suo Pedrito che, rivelano ambienti vicini al giocatore, è entusiasta di ritrovare l'allenatore con cui al Chelsea ha vinto e convinto.

Pubblicato il 18/08

