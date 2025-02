Calciomercato Lazio | Fabiani su Casadei: "Quando mi si impongono le cose..."

La telenovela Cesare Casadei ha caratterizzato gran parte della sessione invernale di calciomercato della Lazio, con il giocatore che dopo un lungo inseguimento si è accasato al Torino, spingendo i biancocelesti a puntare tutto su Reda Belahyane, altro nome presente sulla lista dei giocatori graditi al direttore sportivo Fabiani che, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, ha ripercorso le varie tappe del mercato:

"Quando mi impongono le cose non mi piace. Se Sylla è di mio interesse lo prendo, se me lo vogliono imporre a forza, a me Casadei allora non interessa" - poi su Fazzini - "Quando sento dire l’allenatore voleva assolutamente Fazzini, è una bugia. Il mister non ha mai fatto pressione. Le cose bisognerebbe saperle dal di dentro: Fazzini era in lista. Se ora Belahyane è alla Lazio è perché c’era l’ok dell’allenatore. Come faccio a non fare un applauso a allenatore e giocatori per la bellissima prima parte del campionato? Cosa succederà domani, ovviamente, non lo so. Oggi per chiudere un giocatore non basta più trattare tra le due società, ora ce ne sono sei tra procuratori, giocatori, intermediari, fattori esterni, come chi fa informazione. Mettere d’accordo tutti non è facile. Anzi, ora aggiungiamo anche i genitori del calciatore in questione".