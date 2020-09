Calciomercato Lazio, Fares a un passo: i dettagli della trattativa

La Lazio e la Spal si avvicinano a grandi passi e Mohamed Fares vede finalmente biancoceleste. Una trattativa lunga, in piedi da oltre un mese, gi una volta sul punto di concludersi positivamente. Era metà luglio, la Lazio aveva messo sul piatto circa sette milioni, la Spal era sul punto di accettare, poi però gli interessamenti di Cagliari e Inter fecero fare marcia indietro al club estense, convinto di poter massimizzare la cessione dell’esterno, strappando più soldi. Le trattative sono allora ricominciate, a passo più lento, fino alla svolta delle ultime ore. La Lazio ha alzato la proposta: sul piatto otto milioni più due di bonus, totale 10 milioni, aumentando così di un milione la parte fissa prospettata domenica nel meeting telefonico tra Lotito e Mattioli. La Spal chiede 8.5 milioni in parte fissa e 1.5 di bonus. Insomma, le distanze sono ormai ridottissime e si può chiudere già in giornata, visto che i contatti tra le parti sono in corso anche in questi minuti. Fares ha da tempo un accordo con la Lazio, quinquennale da 1,5 milioni più bonus, smentite le voci che volevano l’algerino in attesa dell’Inter. Raiola è stato a Roma qualche giorno fa, ha incontrato Tare a Formello, gli ha ribadito la volontà del suo assistito di sposare il progetto biancoceleste. Fares e la Lazio sono a un passo.