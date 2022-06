Calciomercato Lazio: i passaggi che possono sbloccare l'affare Romagnoli

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Quella di Romagnoli alla Lazio sta diventando una vera e propria telenovela con il difensore originario di Anzio alla finestra ad aspettare buone nuove. A quanto pare fino a quando non esce Acerbi la società biancoceleste non è intenzionata a fare il grande passo. L'ex centrale del Sassuolo ha uno stipendio oneroso e visto quello richiesto da Romagnoli la dirigenza vuole che le due operazioni vadano di pari passo. Negli ultimi giorni Acerbi sembra essere entrato in orbita Milan, ma anche i rossoneri aspettano un'uscita nel reparto arretrato. Il principale indiziato sembra essere Gabbia, che piace e non poco alla Sampdoria. Un affare non semplicissimo visto i rossoneri vorrebbero cederlo a titolo definitivo mentre i blucerchiati sperano di strappare un prestito. Inoltre c'è da registrare la concorrenza di Bologna, Udinese ed Empoli. Insomma un effetto domino che farebbe davvero comodo alla Lazio, che attende buone nuove.