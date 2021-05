Calciomercato Lazio, i rientri dai prestiti: ecco chi potrebbe restare

Si accende subito il calciomercato della Lazio che in primis deve risolvere la grana allenatore. In base alla permanenza o meno del tecnico, i biancocelesti studieranno i possibili colpi da piazzare. Nel frattempo, diversi giocatori mandati in prestito in questa stagione faranno ritorno a casa base e alcuni di loro potrebbero anche restare.

I GIOCATORI - Uno di questi è Jordan Lukaku, reduce da una buona esperienza all'Anversa con cui ha collezionato 29 presenze, che potrebbe rivelarsi utile come rincalzo per la fascia sinistra. Il giocatore rientrerà a Roma e la Lazio non esclude la possibilità di tenerlo. Discorso diverso per Jony che si trova bene all'Osasuna dove vorrebbe restare, la società proverà a trovare una soluzione con il giocatore in questo senso. Anche Vavro ha trovato spazio all'Huesca in Liga, ma la squadra alla fine non è riuscita a centrare la salvezza. Andrè Anderson, Casasola e Gondo sono stati 3 dei protagonisti della promozione in Serie A della Salernitana e anche la prossima stagione dovrebbero restare con i campani. Infine verrà valutato anche Sergio Kalaj, difensore classe 2000 che dopo anni passati in Primavera è sbarcato tra i professionisti disputando la stagione in prestito al Grosseto in Serie C.