Calciomercato Lazio | Isaksen in bilico: c'è una nuova pretendente...

CALCIOMERCATO LAZIO - Attenzione alla situazione di Gustav Isaksen, può tornare in ballo, la sua permanenza non è scontata. A giugno la Lazio aveva detto no allo scambio con Stengs, aveva chiuso le porte al Feyenoord che l'avrebbe voluto portare in Olanda. Lo scenario sta cambiando, il danese in ritiro non sta dando segnali importanti, non ha impressionato Baroni, per questo potrebbe anche lasciare la Lazio a fronte di un'offerta congrua. Un anno fa, per prelevarlo dal Midtjylland, erano stati sborsati 12 milioni di euro in parte fissa e altri 4 milioni di bonus. Lotito, per cedere oggi, Isaksen chiede almeno 15 milioni di euro.

PRETENDENTI - Il Feyenoord non l'ha mai perso di vista, potrebbe tornare alla carica (chissà se offrendo di nuovo lo scambio con Calvin Stengs), anche se lo stesso Isaksen - un mese fa - non era convintissimo della destinazione. Nelle ultime ore va registrato un sondaggio approfondito del Fenerbahce di Mourinho. I turchi ora sono impegnati nella trattativa per El-Nesyri, ma nei prossimi giorni potrebbero bussare con decisione alla porta della Lazio per capire se è possibile trovare un'intesa. Non solo. Su Isaksen ci sarebbe l'interesse anche di un paio di club inglesi e tedeschi. La Lazio valuta la situazione, a fine ritiro società e allenatore faranno il punto della situazione e verranno analizzate diverse situazioni in uscita e quindi anche in entrata. Isaksen non è più intoccabile.

Pubblicato il 19/07 alle 13.55