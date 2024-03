Calciomercato Lazio | Jorginho, l'agente apre al ritorno: "La sua priorità è..."

TUTTOmercatoWEB.com

Non troppo tempo fa l'agente di Jorginho, Joao Santos, aveva spiegato di veder bene il suo assistito nella Lazio di Maurizio Sarri: "Se dobbiamo fare un gioco lo vedrei meglio alla Lazio per la presenza di mister Sarri". A distanza di poche settimane, però, le cose sono cambiate. Il tecnico toscano ha lasciato la Capitale e al suo posto è arrivato Igor Tudor, ben distante per idee e concetti di gioco. La priorità del centrocampista italo-brasiliano, però, non è mai cambiata. Nei prossimi mesi verrà deciso il suo futuro all'Arsenal - essendo in scadenza di contratto - e se le strade dovessero separarsi il ritorno nel campionato italiano diverrebbe il suo obiettivo, come spiegato dal lo stesso procuratore ai microfoni di Radio Sportiva:

"È in scadenza coi Gunners, parleremo con loro perché sta facendo bene. Se avranno bisogno di lui dalla prossima stagione... Serie A? Nel calcio è sempre così: Jorginho ha giocato tutta la vita in Italia, gli piace tanto, perché dire no?".