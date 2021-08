Calciomercato Lazio, l’Hellas Verona ha pronto il sostituto di Zaccagni: i dettagli

Sono ore frenetiche di calciomercato. Mentre la pista Kostic parecchio, la Lazio ha spostato tutta la sua attenzione su Mattia Zaccagni. È il numero 10 dell'Hellas Verona il favorito per diventare il nuovo esterno di Sarri. Le due società hanno già trovato l'accorso (8 milioni più 2 di bonus) e il calciatore è pronto a sposare il progetto biancoceleste. Il club scaligero non resta a guardare. Visto il probabile addio del fantasista nato a Cesena, il Verona ha già messo gli occhi su Gianluca Caprari della Sampdoria. Come riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l'ex Benevento è vicinissimo alla squadra di Di Francesco.