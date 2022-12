Calciomercato Lazio, l'indice di liquidità blocca tutto: ma se Luis Alberto partisse...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

AAA Cercasi terzino sinistro e...vice Immobile? No, centrocampista. L'ostacolo è il vecchio e "caro" indice di liquidità che impone una regola: per acquistare bisogna prima vendere. come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Maurizio Sarri continua a spingere sui suoi obiettivi, uno su tutti Ivan Ilic del Verona. Il tecnico, consapevole del "problema" del club nell'operare acquisti, si concentra quindi sulla priorità prima, quella appunto del terzino che possa essere un'alternativa a Marusic. Il percorso verso Parisi dell'Empoli si sta facendo sempre più tortuoso e la concentrazione sembra essersi spostata su Valeri della Cremonese e Doig del Verona. Tare invece allarga il suo sguardo anche oltre confine, arrivando fino al quartier generale dell'Ajax dove milita Wijndal e del Bayer Leverkusen dove invece c'è Bakker.

L'indice verrebbe sbloccato in caso di uscita importante, non certo della caratura di Kamenovic e Fares. Ecco allora che si ritorna al discorso Luis Alberto e alla solita convivenza difficile con Sarri. Per il Mago continua a farsi viva l'idea del prestito con obbligo di riscatto, operazione che in qualche modo sbloccherebbe tutto. La Lazio comunque deve fare in fretta, perché i biancocelesti non sono gli unici ad aver adocchiato Ilic.

Pubblicato il 30/11 alle ore 09:45