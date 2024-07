Calciomercato Lazio | Marcos Antonio, c'è distanza con il Flamengo: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Rimane un grande punto interrogativo sul futuro di Marcos Antonio. Dopo il prestito al PAOK, il centrocampista è pronto a partire di nuovo. Nella Lazio non ha spazio: la società sta provando a piazzarlo quanto prima per liberarsi di un altro esubero. Da tempo si parla di un interesse del Flamengo, che vorrebbe riportarlo in Brasile. La trattativa, però, sembrerebbe essersi arenata: come riportato da geglobo, portale brasiliano, ci sarebbe distanza tra richiesta e offerta. I rossoneri, infatti, sarebbero pronti a offrire un prestito oneroso (400mila euro) con obbligo di riscatto (in base a un certo numero di presenze) fissato a 4 milioni di euro. I biancocelesti però ne vorrebbero almeno 6. È stallo.