Calciomercato Lazio | Medina obiettivo per la regia: ma c'è concorrenza

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio, su richiesta di Baroni, riflette anche su un possibile colpo a centrocampo. Dopo aver fatto un tentativo per Camara del Metz, come vi avevamo anticipato in esclusiva, la società biancoceleste ora sta studiando altri possibili profili che rispecchino il regista ideale per il nuovo allenatore. Tra i molti nomi presi in considerazione, dall'Argentina emerge quello di Cristian Medina, centrocampista classe 2002 del Boca Juniors. Un ragazzo giovane, ma già con molta esperienza che ha esordito con gli Xeinezes nel lontano 2021 e nel corso della sua carriera si è tolto anche la soddisfazione di segnare un gol nel Superclassico contro il River Plate. Un centrocampista molto interessante che ha suscitato in Serie A le attenzioni anche di altri club oltre la Lazio. Già da gennaio, infatti, anche l'Inter di Simone Inzaghi lo aveva preso in considerazione come possibile rinforzo per la mediana, ma avevano effettuato dei sondaggi anche Napoli, Roma e Fiorentina.