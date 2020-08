Calciomercato Lazio, non solo David Silva: tutte le trattative in chiusura

Claudio Lotito e un tris da Champions. Il presidente della Lazio sta lavorando a un triplice regalo per Simone Inzaghi. Il club biancoceleste, riporta alfredopedulla.com, sembra essere a un passo dalla chiusura di tre operazioni: David Silva, Borja Mayoral e Fares. Per il centrocampista spagnolo, sogno dei tifosi capitolini che si stanno scatenando nelle ultime ore, pronto un contratto triennale da quattro milioni a stagione più bonus. Un colpo che sarebbe straordinario, considerando anche il fantastico ciclo dello spagnolo tra le fila del Manchester City. In stato avanzato sembrano essere anche le trattative per Borja Mayoral del Real e di Mohamed Fares. Per quanto riguarda l'esterno della Spal, la Lazio ha ormai definitivamente scavalcato la concorrenza della Fiorentina. Il biancocelesti sembrano essere davvero vicini a un triplo colpo di mercato. Non ci sarebbe modo migliore per festeggiare la qualificazione in Champions League.

