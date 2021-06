Calciomercato Lazio, parla l'ag. di Thorsby: "Ora sta bene alla Sampdoria"

Morten Thorsby ha giocato la scorsa stagione a Genova, con la maglia blucerchiata, e ha fatto un'ottima annata. La Lazio, che deve rivoluzionare la mediana, pensa possa essere un ottimo profilo, ma anche il Napoli ha messo gli occhi su di lui. Ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv, il padre e procuratore del giocatore della Sampdoria, Espen Thorsby, ha dichiarato: "E' sempre stato un ragazzo voglioso di affermarsi, si diverte a giocare a calcio e crede molto nella cultura del lavoro. Ha grandi ambizioni e quindi sogna di giocare in Champions League, Morten si trova molto bene in Italia. Napoli? Certo che gli piacerebbe giocare lì, stiamo parlando di un club importante ed in crescita. Prima ho sottolineato quanto sogni di giocare la Champions, ma questo non deve avvenire subito: andrebbe bene anche tra due anni (ride ndr). La sua fisicità è evidente, è la cosa che balza di più all'occhio ma anche tatticamente è cresciuto molto. Al momento sta bene alla Sampdoria, si vedrà quali saranno gli sviluppi futuri".