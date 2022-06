Calciomercato Lazio, per l’attacco c'è anche Pellegri: ecco i dettagli

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La ricerca di un attaccante in grado di far rifiatare Immobile è una delle priorità del mercato della Lazio, che naturalmente si sta guardando intorno. Tra le indiscrezioni su Mertens e il possibile riscatto di Cabral, ecco un altro possibile nome caldo in tal senso. Corriere Torino infatti ha parlato di un presunto interessamento della formazione romana per Pietro Pellegri, centravanti che con la maglia del Torino ha segnato proprio nel match contro i biancocelesti allo stadio Olimpico. La sua permanenza all’ombra della Mole è tutt’altro che scontata visto che il suo cartellino è di proprietà del Monaco. In caso di mancato accordo per il riscatto tra i granata e il club francese, potrebbe inserirsi la dirigenza laziale.