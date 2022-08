Calciomercato, Lazio-Provedel manca ancora un passo: la situazione

Fonte: MarcoValerio Bava-Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 21.00 - È terminato l'incontro tra la Lazio e l'agente di Ivan Provedel: accordo totale tra le parti, così come con lo Spezia. Il giocatore è virtualmente biancoceleste, ma non ci sono ancora le firme a sancire il tutto. "Colpa" del club ligure che non ha ancora l'intesa completa per Dragowski: ci sono stati contatti tra Spezia e Fiorentina nel pomeriggio, senza però arrivare alla quadra. Serve ancora un po' di pazienza, Provedel non svolgerà domani le visite mediche con la Lazio.

Un incontro per sbloccare definitivamente la situazione. Nel pomeriggio, Claudio Lotito incontrerà l'agente di Ivan Provedel per definire gli accordi e dare il via libera al passaggio in biancoceleste del portiere ex Modena ed Empoli. L'accordo con lo Spezia, trovato sulla base di 2,5 milioni di euro, non era stato sufficiente per sbloccare l'operazione, serviva anche quello tra la Lazio e l'entourage del giocatore sulle commissioni. L'intesa è arrivata ieri sera, contatti fitti che sono serviti per l'ok tra Lotito e Gianni Rava. Ora il meeting per la stretta di mano. Provedel aspetta il semaforo verde per arrivare a Roma, lo Spezia è ancora alla ricerca del sostituto, potrebbe liberare il giocatore anche prima dell'arrivo di un nuovo numero uno. Si vedrà. Intanto, però, accordi in ghiaccio. Una buona notizia per Sarri che aveva indicato personalmente Provedel come nome per la porta.

