Calciomercato Lazio, Schira: “Chieste informazioni per Hysaj”

La Lazio punta Elseid Hysaj. Il terzino albanese, in scadenza di contratto con il Napoli, lascerà il club partenopeo a fine stagione dopo ben 6 anni di permanenza. Come riporta l'esperto di calciomercato Nicolò Schira "I biancocelesti hanno chiesto informazioni per il calciatore che lascerà il Napoli a parametro zero al termine della stagione". Nelle prossime settimane, il club capitolino cercherà di bruciare la concorrenza.