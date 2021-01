Calciomercato Lazio, Solskjaer ufficializza: "Rojo non verrà confermato"

Qualche mese fa era trapelata la notizia, oggi è arrivata l'ufficialità direttamente dall'allenatore in conferenza stampa: Marcos Rojo non verrà confermato dal Manchester United. In occasione della partita di FA Cup dei Red Devils, Solskjaer ha dichiarato: "Marcos Rojo e Sergio Romero hanno i contratti fino a quest'estate e non verranno rinnovati. Stiamo cercando di trovare dei club per loro". La Lazio ne potrebbe approfittare? Durante l'estate scorsa c'era stato qualche interessamento verso il difensore argentino, ma niente di concreto. Certo è che, date le condizioni fisiche altalenanti di Luiz Felipe e le prestazioni non rassicuranti di Hoedt e Patric, un profilo internazionale come quello del 31enne sarebbe ottimo visto che può coprire anche la fascia sinistra (attuale tallone d'Achille della formazione biancoceleste), soprattutto se gratis.