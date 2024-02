Calciomercato Lazio | Su Ferguson s'inserisce anche la Juve: il punto

Fonte: Tuttomercatoweb.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Lewis Ferguson è uno dei pupilli di Maurizio Sarri per il centrocampo. L'allenatore l'avrebbe voluto alla Lazio ma il Bologna era fermo sulla posizione di non cedere il proprio gioiellino. Adesso, alcuni club iniziano a pensare a lui in vista della prossima stagione, con la Juventus che lo valuta come alternativa di Teun Koopmeiners. Secondo quanto riportato da TuttoJuve.com il club bianconero ha avuto dei colloqui nei giorni scorsi con l'entourage del calciatore, per chiedere informazioni per un'eventuale trattativa.

Come spiegato in precedenza però, il Bologna non ha nessuna intenzione di cedere a cuor leggero uno dei suoi pezzi pregiati. Non solo, per mettersi al tavolo della trattativa non ascolterà offerte inferiori ai 25/30 milioni di euro. Una cifra che fa capire quanto l'intenzione del club rossoblù sia quella di fare muro e trattenere il più possibile uno dei protagonisti della stagione. Oltre alla Juve però, c'è anche l'Atalanta, per questo c'è l'intreccio con Koopmeiners, che in estate l'olandese potrebbe partire.