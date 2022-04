Calciomercato Lazio, Tare guarda in Belgio: spunta Onuachu per l'attacco

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Manca ancora del tempo per dare una sterzata decisiva nel mercato, eppure la Lazio si è già messa a lavoro. E' noto come Maurizio Sarri si aspetti di essere ascoltato e perché no, anche rassicurato sul fronte acquisti. La Lazio in estate dovrà garantire al tecnico toscano diversi interventi e l'attacco è uno dei reparti che sicuramente si aspettava fosse sistemato già a gennaio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Tare mette gli occhi in Belgio in questo senso. In particolare la Lazio punta Paul Onuachu, attaccante nigeriano del Genk, gigante di 2,02 metri d’altezza. In 28 partite di Jupiler Pro League ha totalizzato 19 gol e 3 assist mentre l'anno scorso ha segnato 35 gol in 41 presenze. Il 27enne gioca in Belgio dal 2017 ma cresciuto nell’Ebedei, in Nigeria, e poi acquistato dal Midtjylland per due stagioni in prestito. Oggi Onuachu è terzo nella classifica marcatori dietro a Frey (Anversa) e Undav (Saint-Gilloise), con a segno 22 e 25 gol. Il suo nome rimbalzò in ottica Lazio a maggio scorso quando Onuachu aveva una valutazione di 15 milioni, adesso è cresciuta. Sarri chiede un attaccante e chissà che Paul non possa far al caso del tecnico.

