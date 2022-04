Calciomercato Lazio, torna di moda Parisi dell'Empoli: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA / CALCIOMERCATO LAZIO - Per la prossima stagione Sarri avrà bisogno di un aiuto dal mercato specialmente in fase difensiva. La retroguardia biancoceleste rischia di perdere diversi pezzi e la Lazio ha il dovere di sostituirli. Da Luiz Felipe ad Acerbi, passando per Patric e il dubbio Radu. Sono tanti i nomi che sono stati fatti nelle ultime settimane, sia di centrali che di laterali. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, torna di moda in casa Lazio il nome di Fabiano Parisi. Il terzino sinistro dell'Empoli sta vivendo una stagione da assoluto protagonista sotto la guida di Andreazzoli e sembra pronto per il grande salto. Su di lui c'è l'interesse di un'altra big italiana come il Napoli. La valutazione del club toscano per il difensore classe 2000 è di circa 15 milioni, simile a quella che il Chelsea fa per Emerson Palmieri.

