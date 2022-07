Calciomercato Lazio, Valeri in lista per la sinistra: ma servono uscite...

Fonte: MarcoValerio Bava-Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un altro tifoso della Lazio alla corte di Sarri? È una possibilità. Emanuele Valeri è nella lista della Lazio, della sua Lazio. Lui tifoso biancoceleste, con un passato in curva nord e nelle giovanili biancocelesti, ora sogna il ritorno a Roma. Se n’è parlato, ma non ci sono ancora trattative in stato avanzato. La Cremonese sa che sarebbe complicato trattenere Valeri se la Lazio decidesse d'affondare, difficile chiudere le porte al sogno di un ragazzo che tornerebbe a vestire i colori del proprio cuore. I grigiorossi, freschi di ritorno in Serie A, però sono consci di avere tra le mani un talento giovane, italiano e non vogliono svendere. Valeri è in scadenza 2024 (non 2023 come segnalato erroneamente altrove) e questo permette alla Cremonese di poter trattare ancora da una posizione di discreta forza.

PASSI FUTURI - Braida valuta Valeri circa 7 milioni, tanti per la Lazio, che - nel caso - chiederebbe di trattare su basi diverse, magari orientandosi su una spesa da 3,5-4 milioni. La Cremonese in quel ruolo si sta cautelando, sa che Valeri potrebbe anche partire: Braida ha acquistato Sernicola dal Sassuolo e sta trattando lo svincolato Ansaldi, anche se c'è un po' di concorrenza. Entrambi esterni sinistri di difesa. La Lazio monitora la situazione, Valeri è sulla lista dei nomi per la fascia mancina, insieme al sogno Emerson Palmieri e ad altri rimasti top secret. Prima di qualsiasi ingresso, però, la società deve liberare posti in un pacchetto arretrato oggi piuttosto affollato. Tra centrali e terzini sono dieci i giocatori difensivi in rosa, per questo almeno un addio si rende necessario (forse anche due) prima di poter far entrare un nuovo elemento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.