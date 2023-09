Calciomercato | Osimhen insieme a Milinkovic: la clamorosa indiscrezione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri sera è sceso in campo da titolare, ha segnato e, dopo il nervosismo iniziale, a fine partita Victor Osimhen sembrava molto più sereno. Sono stati giorni complicati per l'attaccante nigeriano: dalle lamentele di Bologna, alla reazione social dopo i video di TikTok pubblicati da Napoli, fino alle minacce di azioni legali e addio. La situazione ore sarebbe in via di miglioramento: i partenopei proveranno a ricucire, ma la sua permanenza non è scontata, tutt'altro. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, per Osimhen sarebbero pronte a farsi avanti due squadre: il Chelsea e l'Al Hilal. Da una parte la permanenza in Europa e il sostegno a una storica squadra, ma in grossa crisi; dall'altra l'opportunità di seguire giocatori come Milinkovic, Neymar e Koulibaly in Arabia Saudita, a cifre assurde. Il suo contratto è in scadenza nel 2025, il Napoli vuole trovare disperatamente l'accordo ma, se non ci riuscirà, dovrà dire addio al suo talento.