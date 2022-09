Calciomercato, tutti i migliori giocatori ancora svincolati: l'elenco completo

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il calciomercato è ormai chiuso da diverse settimane, ma sono ancora molteplici opportunità a costo zero. Infatti sono diversi i calciatori senza contratto che nel corso dell'estate non hanno trovato una nuova opportunità. In attesa di capire se si possono aprire degli spiragli per loro, ecco quali sono i giocatori in questione.

Lista completa svincolati:

Ilicic 34 anni

Ghoulam 31 anni

Zaza 31 anni

Giovinco 35 anni

Ljajic 30 anni

Sturridge 33 anni

Asamoah 33 anni

Musacchio 32 anni

Zeegelaar 32 anni

Perotti 35 anni

Maksimovic 30 anni

Marchetti 39 anni

Poli 32 anni

Ceppitelli 33 anni

Josè Mauri 26 anni

Gaston Ramirez 31 anni

Feghouli 32 anni

Delph 32 anni

Denayer 27 anni

Taarabt 33 anni

La maggior parte sono over 30 come era semplice da ipotizzare, ma fanno specie alcuni giocatori ancora piuttosto giovani come ad esempio Denayer che pur avendo calcato palcoscenici importanti fino allo scorso anno sono rimasti al palo. Diverso il discorso per Ilicic che dopo la rescissione con l'Atalanta non ha annunciato nulla riguardo il suo futuro. Ghoulam invece deve la sua inattività ad una situazione fisica non propriamente rosea. A prescindere da ciò le scelte non mancano. Chi ritiene di avere ancora delle falle e non vuole aspettare gennaio, può pescare tra questi nomi di tutto rispetto.