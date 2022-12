Calciomercato, tutti pazzi per Ziyech: una big di Serie A sul marocchino

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Tra le stelle più splendenti di questo Mondiale c'è senz'altro l'esterno del Marocco Hakim Ziyech. Le sue prestazioni in Qatar stanno attirando le attenzioni di diversi club europei ed anche in Serie A qualche squadra sta iniziando a farci un pensierino. Secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport" il Milan già interessato al giocatore dalla scorsa estate, potrebbe tornare alla carica. Ed è proprio questo approccio già tentato in passato che potrebbe favorire il buon esito dell'operazione su una base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a giugno fissato a 15 milioni di euro. Bisogna capire però se questa valutazione possa realmente soddisfare il Chelsea proprietario del cartellino che nel 2020 lo prelevò dall'Ajax per circa 40 milioni di euro.