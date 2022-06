Capozucca ds Cagliari: “Cragno alla Lazio? Ecco cosa c’è di vero”

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto a Radio Incontro Olympia il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca ha fatto il punto sul portiere Alessio Cragno, uno dei pezzi pregiati della rosa rossoblu. Il dirigente dei sardi ha poi parlato anche di Vicario che sembrerebbe essere uno dei nomi papabili per la porta della Lazio qualora non dovesse arrivare Carnesecchi.

CRAGNO - "Con la Lazio non c'è stato nessuno contatto, sono solo voci per ora. A prescindere da ciò uno come lui merita la Serie A. È uno dei portieri della nazionale azzurra, tra più forti in Italia. Purtroppo il Cagliari dopo tanti anni non è riuscito a mantenere la massima categoria e diventa difficile trattenerlo. Siamo pronti ad accontentarlo".

VICARIO - "Ormai non è più un giocatore di nostra proprietà. L'Empoli ha esercitato il diritto di riscatto diventando proprietario del cartellino del giocatore".