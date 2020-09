DIRETTA - Calciomercato, gli affari delle altre: fatta per Kumbulla alla Roma, l'Inter attende Vidal

Manca sempre meno all'inizio della Serie A che prenderà il via in questo weekend. Il mercato però rimarrà aperto fino al 5 ottobre e quindi tutti i club potranno continuare a operare in entrata e in uscita. La Roma da questo punto di vista dopo un inizio in sordina ha messo a segno un colpo importante: nella notte è stato infatti trovato un accordo tra i giallorossi e il Verona per Kumbulla, difensore classe 2000 corteggiato lungamente da Lazio e Inter. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. In attacco il nome rimane sempre quello di Milik anche se il giocatore non ha dato il suo benestare definitivo e questo porta al blocco anche della cessione di Dzeko alla Juventus. Proprio i bianconeri tengono d'occhio il bosniaco e non mollano Giroud vista anche la pista Suarez che si è molto complicata in queste ore, non sembrano infatti esserci i tempi per poter portare a termine l'affare. Per quanto riguarda l'Inter invece Arturo Vidal sembra vicinissimo ad un ritorno in Italia ma prima i neroazzurri dovranno cedere Godin al Cagliari per liberarsi del suo ingaggio che pesa sulle casse del club. Buone notizie arrivano anche in casa Milan con Bakayoko vicinissimo al ritorno e un accordo vicino tra i meneghini e il Chelsea.

