DIRETTA - Calciomercato Lazio, tra acquisti e cessioni: tutte le news

AGGIORNAMENTO ORE 15.02 - Eljif Elmas è un nuovo giocatore del Napoli. L'annuncio arriva sul profilo Twitter di De Laurentiis.

Lazio ancora indaffarata nelle operazioni di mercato. In difesa si pensa a piazzare Wallace, che avrebbe attirato anche l’interesse del Besiktas. Stessa società che ha puntato anche Durmisi, ma si dovrà discutere sulla formula del trasferimento. Nessun dubbio invece sulla permanenza di Danilo Cataldi, che sarà la principale riserva di Leiva: a breve definirà il prolungamento del contratto. C’è poi la situazione Badelj da risolvere, con la Lazio che chiede 5/6 milioni di euro. Il Bordeaux si era fortemente interessato al giocatore, ma la trattativa non ha avuto finora seguito. Anche Pedro Neto e Bruno Jordao cercano casa: ora il Monaco sarebbe passato in vantaggio sul Benfica. Nel mercato in uscita, però, il nome più bollente è quello di Milinkovic: il Manchester United ha accelerato sul centrocampista. Il serbo potrebbe diventare l’erede di Pogba, il Red Devils sono pronti a recapitare un’offerta da 75 milioni più 15 di bonus. Prima, però, sarà necessario che si risolva la situazione relativa alla partenza dell’ex Juventus.

In caso di cessione di Milinkovic, la Lazio dovrà valutare i papabili sostituti. Yusuf Yazici rimane nome caldo, il primo della lista. Servono 20 milioni per convincere il Trabzonspor, sul giocatore è forte il Lille ma la Serie A sarebbe in caso la scelta preferita. Szobozslai, giovane ungherese del Salisburgo, è l’altra pedina entrata prepotentemente in ottica Lazio. Ha già visitato Formello nelle scorse settimane, ma il club austriaco al momento fa muro: non vuole privarsi del suo gioiello. Non è da escludere che la Lazio possa pensare di prendere sia Yazici che Szobozslai per il post Milinkovic. Con il tesoretto accumulato in caso della cessione di lusso di Milinkovic, potrebbe esserci spazio anche per un colpo in attacco. In caso dovesse partire Caicedo, ovviamente. Il sogno Petagna ancora non è svanito, servono però 25 milioni per portarlo a Roma. Tare e Lotito dovranno riuscire a convincere la Spal, impresa non facile. Un altro nome, infine, continua ad orbitare in quel di Formello, e andrebbe invece a rinforzare la difesa: Hinteregger. Per il giocatore dell'Augsburg servono 15 milioni, il ds del club ha anche aperto alla possibile cessione.