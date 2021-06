Lazio, indizio sull'arrivo di Sarri: sul sito ufficiale si parla già di mercato

Nonostante la firma di Sarri non sia ancora arrivata, ci si immagina già come possa essere la Lazio guidata dal Comandante. Bisognerà fare qualche intervento per poter adattare l'organico al 4-3-3, modulo preferito del tecnico toscano. Sull'Agenzia Ufficiale biancoceleste è uscito un focus di mercato su Hysaj e Maksimovic, calciatori in scadenza che conoscono bene i meccanismi di gioco del mister. Con questo articolo la Lazio ha scoperto le carte? Probabile, ma così facendo vorrebbe dire che la prossima stagione, sulla panchina biancoceleste, sederà l'ex Juventus. L'ufficialità ancora manca, una volta arrivata si affonderà sul mercato.