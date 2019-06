Lazio, Pedro Neto va in prima pagina in Portogallo: il Benfica lo aspetta - FT

Piovono conferme, in Portogallo sono praticamente certi: Pedro Neto andrà al Benfica, l'affare è in fase di definizione. Lo riporta lo storico quotidiano sportivo A Bola, che al giovane esterno portoghese dedica addirittura uno spazio in prima pagina: “Pedro Neto prenderà il posto di Salvio”. Dopo quasi 10 stagioni, infatti, l'ala argentina è in uscita dal club di Lisbona e sarà proprio Neto a prenderne il posto. Salvio è scivolato indietro nelle gerarchie della rosa e per i biancorossi, ormai, non è molto di più che una riserva vicina a tagliare il traguardo dei 29 anni. Per questo il desiderio del Benfica è quello di rimpiazzarlo con un talento in rampa di lancio come il biancoceleste, per l'ufficialità dell'affare (in cui rientrerà anche Bruno Jordao) dovrebbe mancare veramente poco.

