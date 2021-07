Napoli, il rinnovo di Insigne si complica. De Laurentiis indispettito, ma la Lazio...

Insigne-Napoli, addio vicino? Un'ipotesi che sembrava impensabile fino a qualche settimana fa, ma che adesso potrebbe presto diventare realtà. Il capitano che lascia la nave sul più bello, nel pieno della sua maturità e fresco di titolo di campione d'Europa con la Nazionale. L'attaccante azzurro ha il contratto in scadenza nel 2022 e il rinnovo tarda ad arrivare. Non ci sono ancora stati contatti tra l'entourage del giocatore e De Laurentiis sempre più indispettito dalla situazione. Se il prolungamento non dovesse arrivare, il presidente partenopeo dovrà fare attente valutazioni. Il numero 24 potrebbe finire subito sul mercato e non iniziare il ciclo con Spalletti per evitare di perderlo a zero il prossimo anno. Lo scenario è sempre lo stesso: Insigne, ormai leader e bandiera del club, guadagna 4,5 milioni a stagione. Per rinnovare ne vorrebbe almeno 5. La dirigenza partenopea, invece, punta a un'offerta a ribasso che difficilmente il capitano accetterà. 109 gol e 85 assist in 397 presenze potrebbero non bastare all'ex Pescara per continuare la sua avventura all'ombra del Vesuvio. Tra De Laurentiis e Insigne non ci sono stati contatti e chiarimenti. Spalletti, invece, ha fatto capire che Lorenzo è al centro del suo progetto durante la conferenza stampa. Il futuro di Insigne è sempre in bilico e l'interesse di altri club non manca di certo.



LAZIO - Sono tante le società che potrebbero piombare sul calciatore in caso di rottura con il Napoli. In questo momento però non c'è nulla di concreto. Il classe 1991 è stato accostato anche alla Lazio ma, per ora, si tratta di solo di 'fantamercato'. Le richieste di Insigne sembrano fuori portata per il club biancoceleste e la trattativa sarebbe tutta in salita. Il capitano azzurro, però, potrebbe essere affascinato da un nuovo progetto come quello della Lazio. Altri fattori che potrebbero influenzare la scelta del fantasista di Fratta Maggiore sono la presenza di Sarri, che lo ha valorizzato nella sua esperienza a Napoli, e il bellissimo rapporto con Immobile. I due, reduci dalla vittoria di Euro 2020 e grandi amici sin dai tempi del Pescara, sono in vacanza insieme a Ibiza per ricaricare le pile in vista della nuova stagione. Chissà che Ciro non stia provando a convincere il numero 10 della Nazionale per riproporre il super tandem offensivo anche nella Capitale. Il futuro di Insigne è tutto da scrivere, il mercato è lungo e imprevedibile.