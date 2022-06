Napoli, Mertens vuole restare: la mossa che sorprende De Laurentiis

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO - Il futuro di Dries Mertens un vero e proprio rebus. L'attaccante del Napoli è in scadenza di contratto con il club partenopeo che si è mostrato contrario alle cifre richieste dal folletto belga. Dries chiede 2,5 milioni di euro più 1,6 di bonus alla firma, dunque, circa 4 milioni in totale. Aurelio De Laurentiis invece propone un rinnovo di un anno a 1,5 milioni. Ad oggi però arrivano delle novità. Nella nuova edizione de Il Mattino si legge: "Mertens si riavvicina al Napoli: Dries si taglia 2 milioni per restare". La scadenza del contratto è imminente (il 30 giugno) ma ora sembrerebbe che le parti si siano avvicinate grazie quest'ultima mossa di Dries: il belga sarebbe disposto a rinunciare a qualcosa (quasi la metà) tra ingaggio e bonus. D'altronde nelle ultime ore aveva fortemente espresso il suo desiderio di rimanere a Napoli. Il belga è stato anche accostato alla Lazio che, nonostante i contatti avuti con Maurizio Sarri, non è comunque rimasto convinto della proposta della Lazio.