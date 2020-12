Serie B, Balotelli riparte dal Monza. L'attaccante ritrova Brocchi & Co.

Nome di 5 lettere e la "M" come iniziale, Berlusconi Presidente, Galliani Amministratore Delegato, Brocchi in panchina, Botateng e Balotelli in campo. No, non è il Milan, ma il Monza. Il club brianzolo ha acquistato un nuovo rinforzo per cercare la promozione in A e si tratta di SuperMario, che si aggiunge alla lista degli ex rossoneri. L'attaccante, dopo la brutta esperienza con il Brescia, ha deciso di rimettersi in gioco e firmare per 6 mesi con i biancorossi. Balo percepirà €400.000 più bonus. La trattativa è riuscita grazie al buon rapporto tra dirigenza e giocatore e alla rinuncia delle commissioni da parte dell'agente Mino Raiola.

