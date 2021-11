Spal, Pepito Rossi: “Nazionale? Il problema non è Immobile”

Una nuova avventura aspetta Giuseppe Rossi. L'attaccante ex Genoa e Fiorentina ha firmato con la Spal e tornerà di nuovo in campo stavolta in Serie B. Una buona occasione, forse l'ultima, per Pepito che ha voglia di cancellare tutti gli infortuni che lo hanno tormentato nel corso della sua carriera. L'attaccante classe 1987 si è presentato così in conferenza stampa: "Devo dimostrare di essere pronto per questa nuova sfida e mi sto allenando molto bene per arrivare a un buon livello di condizione fisica visto che sono stato fermo da un anno. Ho voglia di sentirmi ancora un calciatore. Di essere decisivo. Con Clotet c’è un bel feeling e sono qui per dare una mano alla squadra. Mi interessa essere in campo e non penso alla collocazione tattica, sarà compito di Clotet, a me va bene tutto" Rossi si è espresso anche sugli attaccanti della Nazionale italiana guidata da Mancini: "Abbiamo vinto un Europeo sei mesi fa, non dimentichiamocelo. Il problema non sono gli attaccanti, c’è Immobile che ha fatto più di 160 gol con la Lazio, ma anche Belotti. La cosa più importante, quando si veste la maglia della Nazionale, è vincere. Non importa se giocando bene o giocando male, ma vincere. E sono sicuro che a marzo lo faremo di nuovo”.