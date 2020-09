UFFICIALE - Bonaventura è un nuovo calciatore della Fiorentina

La Fiorentina ha chiuso per Giacomo Bonaventura. Il centrocampista, scaricato dal Milan a fine stagione, ha deciso di sposare il progetto viola. Sul calciatore c'era l'interesse di diversi club italiani come Benevento, Hellas Verona e Lazio. Bonaventura arriva a Firenze a parametro zero.

UFFICIALE - Lazio, amichevole contro il Benevento di Inzaghi: data e ora

Calciomercato Lazio, Wallace criptico sui social: "Un nuovo progetto" - FT

TORNA ALLA HOME PAGE