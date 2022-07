UFFICIALE - Callejon torna in Spagna dopo 9 anni: ecco dove

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'avventura di Josè Maria Callejon in Italia è giunta al termine. L'esterno offensivo dopo aver giocato 7 anni a Napoli e 2 a Firenze ha deciso di fare ritorno in patria. A 35 anni e dopo 9 stagioni all'estero tornerà calcare i terreni di gioco della Liga. Lo farà con la maglia del Granada che lo ha annunciato sui suoi canali ufficiali. Non sono noti al momento i dettagli dell'accordo tra il club andaluso e l'ex calciatore del Real Madrid.