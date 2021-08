UFFICIALE - Genoa, Pandev ha rinnovato: accordo per un'altra stagione

Goran Pandev non appenderà ancora gli scarpini al chiodo. Dopo aver pensato al ritiro il macedone ha deciso di proseguire la sua avventura al Genoa accettando il rinnovo di contratto per un'altra stagione. L'ex Lazio, 38 anni appena compiuti, ha firmato il contratto che lo lega al 'Grifone' fino al 2022 come si legge sul sito dei liguri. Oggi i rossoblù apriranno ufficialmente la loro stagione in Coppa Italia contro il Perugia.