UFFICIALE - Un ex obiettivo della Lazio vola in Liga

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Nei mesi scorsi si era vociferato di un possibile interessamento della Lazio per Fabrizio Angileri, terzino sinistro che fino allo scorso anno ha militato nel River Plate. La società biancoceleste però si è concentrata in altri ruoli e non ha mai realmente affondato il colpo per il giocatore. Per questo l'esterno argentino svincolatosi dal club di Buenos Aires si accordato con il Getafe, firmando un contratto quadriennale con Los Azulones. Sostituirà l'uruguaiano Mathias Olivera passato recentemente al Napoli.