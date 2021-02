ADO Den Haag, Adekanye: "Ho alzato l'asticella e voglio confermarmi. Qui per aiutare il club"

Conclusa l'esperienza in prestito nel Cadice, Bobby Adekanye è approdato in Olanda, tra le fila dell'ADO Den Haag. L'attaccante di proprietà della Lazio, riporta omroepwest.nl, ha parlato del momento che sta vivendo in questo periodo: "Se sono davvero così bravo? Non posso dirmelo da solo (ride, ndr), ma calcio bene il pallone. Ho cercato di pormi a un livello piuttosto alto. Penso che sia normale che le persone si aspettino molto da me. Se gioco male e ci sono critiche, devo accettarlo. È il mio lavoro. Ho alzato "l'asticella" da solo e devo cercare sempre di confermarmi. Sono venuto qui per aiutare l'ADO, non meritano di essere in questa posizione. L'ADO è un grande club".

