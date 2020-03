AIAC, Ulivieri: "Annullare il campionato soluzione estrema. Sugli stipendi..."

Taglio agli stipendi di allenatori e calciatori? Se ne sta parlando in questi giorni. Con il mondo del calcio completamente fermo causa emergenza Coronavirus, i club stanno valutando l'ipotesi di sospendere o ridurre gli stipendi dei propri tesserati. A tal proposito, intervistato dall'agenzia di stampa LaPresse, Renzo Ulivieri - presidente dell'Associazione Italiana Allenatori - è intervenuto sull'argomento: "Il momento è questo e le soluzioni da prendere le vogliamo valutare, ci si può sedere a un tavolo e discuterne su quello che si può fare, tutti. Sono discorsi che hanno fatto come noi anche i calciatoti. Non si può dire che noi viviamo in un altro mondo. La cosa però va studiata bene, bisogna capire come finiranno i campionati e vedere i costi. Ora si sta parlando in linea di principio. Noi siamo disposti a metterci a un tavolo. Ma parlarne ora è prematuro. Vediamo quando sarà il momento".

Poi, in merito alla ripresa del campionato, l'attuale tecnico del Pontedera femminile ha dichiarato ai microfoni di TMW Radio: “Annullare il campionato è l’estrema soluzione. Probabilmente si andrà a tappe forzate e si concluderà in maniera regolare giocando tutte le partite anche dopo il 30 giugno. Si comincerà a porte chiuse, ma bisogna cercare di finirlo rispettando sempre la sicurezza. Quando riprendere? Ce lo diranno i medici che conoscono la realtà dal punto di vista sanitario. Non possiamo decidere da soli. Dobbiamo confrontarci con tutti i membri delle società”.

