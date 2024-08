Ajax, Farioli: "Conosco bene la Lazio. È una delle squadre che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

Lazio e Ajax si sfideranno per la prima volta in gare ufficiali in questa edizione dell'Europa League. Il tecnico italiano dei lancieri Francesco Farioli ha commentato il sorteggio ai canali ufficiali del club olandese: "Conosco bene la Lazio. E' una delle squadre più importanti in Serie A e ha una grande storia in Italia e nelle competizioni europee. E' una squadra abituata a giocare Champions ed Europa League. Siamo contenti di conoscere le nostre avversarie. Questo nuovo formato solleva molte domande sullo svolgimento perché ora è più una competizione che una fase a gironi. È nuova per tutti. Dobbiamo concentrarci e dare tutto".