Ajax, il club scioglie il trofeo dell'Eredivisie e lo regala ai 42.000 abbonati

"A piece of Ajax", letteralmente "un pexxo di Ajax". Così si intitola l'embletatica iniziativa adottata dall'Ajax, fresca vincitrice del campionato olandese, ha voluto omaggiare i propri tifosi. Un'iniziativa del tutto particolare, quella dei Lancieri, che nelle scorse ore hanno deciso di sciogliere il trofeo per il successo in Eredivisie con l'obiettivo di creare 42.000 piccole stelle da regalare a tutti i tifosi abbonati. A spiegare le ragioni della bella iniziativa, ci ha pensato il dg degli olandesi Edwin van der Sar al sito ufficiale: "Questa stagione siamo stati costretti a giocare senza i nostri tifosi sugli spalti. Nonostante questo, abbiamo percepito il loro supporto ogni settimana. Nel tragitto per lo stadio, sui social o in maniera diretta. Dopo un anno turbolento, abbiamo voluto assicurarci che i tifosi si sentissero parte del successo ".

