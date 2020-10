Allegri, futuro in Premier? Dopo lo United anche il Chelsea lo corteggia

È in cerca di una nuova panchina Max Allegri. Fermo da maggio 2019 dopo aver allenato la Juventus, l'ex tecnico anche del Milan, è pronto per una nuova esperienza. Il suo nome sembra essere caldeggiato anche nei giorni scorsi dalle parti di Formello, come possibile sogno in casa Lazio, visto il grande gradimento mostrato dal presidente Lotito per l'allenatore pluriscudettato, e la situazione legata al rinnovo di Inzaghi che non sembra sbloccarsi. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, dopo il Manchester United, anche il Chelsea, visti i recenti risultati deludenti di Lampard, sembra abbia messo nel mirino Allegri. Lo stesso patron Abramovich, lo starebbe da tempo corteggiando: sarà in Premier il futuro del tecnico livornese?

