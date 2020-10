Champions League, l'altro match del girone: Zenit - Bruges e i problemi di formazione

Si aprirà oggi la stagione di Champions League con la Lazio che non sarà, ovviamente, l'unica squadra a scendere in campo. Alle 18:55 infatti si disputerà anche l'altra partita del girone dei biancocelesti, quella tra Zenit e Bruges. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, gli ospiti devono fare i conti con il Coronavirus che costringerà 3 calciatori a restare a casa. Si tratta di Mignolet, Kossounou e Francique che si aggiungono agli indisponibili Deli e Krmencik. Dall'altra parte i russi non potranno contare sullo squalificato Douglas Santos e su Malcom. Ci sarà invece il capitano Dzyuba che guiderà l'attacco, forte dei suoi 7 gol stagionali in 10 partite.

Le probabili formazioni:

ZENIT(4-4-2): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakits’kyy, Zhirkov; Erokhin, Ozdoev, Barrios, Kuzyaev; Azmoun, Dzyuba



CLUB BRUGGE (4-3-3): Horvath; Mata, Mechele, Ricca, Sobol; Rits, Vormer, Vanaken; Diatta, Okereke, Dennis.

LAZIO, RITORNO IN CHAMPIONS DOPO 13 ANNI

LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE