Lazio - Borussia, il doppio ex Riedle: "Entrambe sono nel mio cuore, stasera partita equilibrata"

"Lazio e Borussia Dortmund sono nel mio cuore. Con i tedeschi ho vinto molto, ma a Roma sono cresciuto". Così Karl-Heinz Riedle in ricordo delle sue esperienze nelle due squadre che stasera si sfideranno all'Olimpico. Per i biancocelesti sarà il ritorno in Champions League dopo 13 anni e chi meglio dell'attaccante tedesco, che con i gialloneri conquistò la coppa dalle grandi orecchie, poteva dare un giudizio: "Le squadre si equivalgono" - le parole del centravanti riportate dalla rassegna stampa di Radiosei - "il Borussia mi sembra vivere un momento migliore ma sono convinto che sarà una partita equilibrata". Con la maglia biancoceleste Riedle ha collezionato 94 presenze e 32 gol. Questa sera il suo cuore sarà diviso a metà, farà il tifo esclusivamente per lo spettacolo.

