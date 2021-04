Almeyda e gli scontri con Davids in Lazio - Juventus: "Volevamo giocare insieme"

In un'intervista rilasciata a elmanana.com, Matìas Almeyda ha ricordato un episodio relativo alla sua esperienza tra le fila della Lazio. L'argentino, in particolare, ha raccontato i duelli con Edgar Davids nelle sfide con la Juventus: "Quando abbiamo giocato il primo Lazio - Juventus, i miei compagni della Lazio mi avvisarono 'Entra su Edgar (Davids, ndr), è un combattente', quindi al primo pallone intervengo, lui va a terra, gli stringo mano e mi fa 'no' col dito. In un'altra occasione, ricevo la palla, mi dà un pestone e mi chiede 'ti alzo'?. Gli risposi di no. Per otto o nove anni ci siamo affrontati al massimo. Un giorno sono entrato di sforbiciata e mi hanno espulso. Volevamo un club che prendesse entrambi per giocare insieme".

