Amburgo, asportato un tumore alla gamba al difensore Ewerton

Brutta notizia in casa Amburgo, club della seconda serie tedesca. È stato trovato un tumore benigno nel muscolo posteriore della coscia sinistra del difensore Ewerton. Fortunatamente, il calciatore brasiliano è riuscito a superare questo ostacolo. Nello scorso weekend, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere il tumore. Per lui è previsto un lungo periodo di riposo per poi riprendere con gli allenamenti. Questo il comunicato della società tedesca: "Il 31enne, che è passato dall'1. FC Norimberga all'HSV la scorsa estate. Spera che il tumore dei muscoli della coscia sia stato la causa degli infortuni della passata stagione e, di conseguenza, sia stato eliminato".

