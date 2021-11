Amoruso: "Se Immobile fatica, nell'attacco dell'Italia metterei Zaniolo e non Scamacca"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Nicola Amoruso ha parlato, tra gli altri temi, della Nazionale di Mancini. E in particolare di Ciro Immobile. Per l'ex attaccante, considerata la "fatica" del bomber della Lazio, il ct dovrebbe puntare su Zaniolo, in grado di ricoprire il ruolo della punta. Di seguito le sue dichiarazioni: "Io proverei Zaniolo, con Immobile che fatica. Per me può fare tranquillamente la prima punta, non vedo altre soluzioni. Scamacca sta emergendo ma è giovanissimo, almeno a certi livelli, mentre Zaniolo ha talento e può farti la giocata".

