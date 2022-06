Anderson, calcio-mania in luna di miele: la partitella con lo staff dell'hotel

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Felipe Anderson si sta godendo gli ultimi giorni di relax prima di partire, con il resto della squadra, alla volta di Auronzo di Cadore per il ritiro precampionato. Il brasiliano, in particolare, è attualmente alle Hawaii in viaggio di nozze con la moglie Lohanne. Mare, sole... ma anche calcio! Il calciatore della Lazio ne ha approfittato per fare una partitella con gli altri membri dello staff dell'hotel. La dolce metà, insieme alla quale ha pronunciato qualche giorno fa il "sì" per tutta la vita, ha ripreso la scena, condividendo gli scatti su Instagram.

