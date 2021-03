André Anderson: "Alla Lazio sapevo avrei giocato poco, volevo imparare dai grandi"

Intervenuto ai microfoni di Lira Tv, André Anderson ha ripercorso gli ultimi due anni, incluso quello trascorso tra le fila della Lazio. Attualmente alla Salernitana, ma di proprietà del club biancoceleste, l'italo-brasiliano ha spiegato: "L’anno scorso ero consapevole del fatto che non avrei giocato tanto ma volevo imparare giocando insieme a grandi calciatori. Quest’anno ho deciso di rimettermi alla prova scendendo in campo un po’ di più alla Salernitana. Per quanto riguarda la prossima stagione, ora non ci penso, mi concentro bene solo sul fare bene qui e a coronare il sogno Serie A".

Lazio, Andreas Pereira e il regalo per il mate a tinte biancocelesti - FOTO

Lazio, l'ex Onazi ricorda il siparietto con Totti: "Uomo, rialzati" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE